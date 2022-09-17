Главная фишка старших моделей iPhone 14 нашла применение в аркаде

Из года в год внешний вид iPhone становится поводом для дискуссий: часть пользователей Сети рьяно критикует решения инженеров Apple, другие либо реагируют положительно, либо просто всячески иронизируют над дизайном. Так, iOS-разработчик решил выпустить игру для новых iPhone 14 Pro и Pro Max — она основана на классической аркаде с отскакивающим мячиком, с той лишь разницей, что в качестве верхней границы игрового поля используется вырез. Игра называется Hit The Island, ведь Apple дала новому типу выреза имя Dynamic Island.

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Достигая выреза, мячик вызывает анимацию в виде «волн» расходящихся от того самого «островка». Установить игру можно и на прошлые модели iPhone. Однако в таком случае творение разработчика потеряет свой изначальный смысл, поскольку никаких особенных анимаций для обычной «чёлки», появившейся в iPhone X, не предусмотрено.

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Hit The Island бесплатна для скачивания, но требует новейшую iOS 16 для своей работы. Так что, увы, у владельцев неактуальных iPhone сыграть не получится, несмотря на минималистичность игры.