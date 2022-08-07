В мае обнаружилось, что браузер игнорирует трекеры корпорации. CEO «утиной» компании это подтвердил.

Команда DuckDuckGo Browser пообещала, что в ближайшие сроки алгоритмы браузера начнут блокировать трекеры о Microsoft, которые до сих пор преднамеренно игнорировались (даже при открытии сайтов сервисов корпорации).

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В конце мая пользователи Twitter начали сообщать, что браузер DuckDuckGo, позиционирующий себя главным образом как конфиденциальный, не до конца честен с пользователями и игнорирует рекламные трекеры Microsoft. Этому факту были предоставлены доказательства: браузер делает исключение для следящих механизмов корпорации как на Android, так и на iOS. Отсюда и был сделан вывод, что это не баг какой-то конкретной версии.

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Исполнительный директор DuckDuckGo в ответ подтвердил, что браузер действительно разрешает работу аналитических инструментов Microsoft и что это происходит в соответствии с соглашением между компаниями. Оно заключается во встроенном в браузер поисковике: он включает в свою выдачу результаты Bing, который помогает ему эффективнее работать с более чем 400 источниками.