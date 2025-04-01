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Alkimia Interactive решила привлечь игроков к выбору озвучки трёх персонажей ремейка Готики
Студия Alkimia Interactive приглашает всех поклонников легендарной серии Gothic принять участие в уникальном голосовании по выбору идеальных озвучек для ключевых персонажей: Горна, Лестера и Милтена. Специально для немецкой аудитории открыт опрос, который поможет вдохнуть жизнь в любимых героев.

Студия Alkimia Interactive решила увлечь игроков в процессы создания ремейка Готики. Понимая, что многие поклонники предпочитают родную локализацию, разработчики также обращают внимание на немецкие корни серии. В этой связи они организовали специальное голосование для немецкой аудитории.

На официальном канале Discord, посвящённом вселенной Gothic, оказался опрос, в котором фанаты могут выбрать наиболее подходящие голоса для трёх персонажей: Горна, Лестера и Милтена. Ранее подобная акция прошла для выбора немецкого озвучивания Диего.

Такой способ вовлечения аудитории в разработку игры выглядит весьма оригинально. Это также замечательная возможность для самых преданных поклонников. В дополнение к голосованию были опубликованы новые скриншоты лиц Лестера, Милтена и Горна.

#discord #gothic #alkimia interactive
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