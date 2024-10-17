Отечественный автопроизводитель объявил о новых сезонных предложениях для своих клиентов. Напомню, что акция продлится с середины октября до конца этого года.

В специальную осенне-зимнюю сервисную программу входит сразу 5 предложений. Все они направлены на качественный ремонт, быстрое обслуживание и минимальные затраты со стороны владельцев автомобилей АвтоВАЗ.

Сезонная акция включает в себя услугу по шиномонтажу зимних и летних шин в случае покупки их в сервисных центрах АвтоВАЗ. Акция сработает при покупке 4 колес. Сообщается, что балансировка, демонтаж и монтаж новых колес будет бесплатной.

Сезонная замена аккумулятора и скидка в 20% при покупке нового АКБ или аксессуаров для автомобиля.

Также объявлено о сезонной скидке в 20% на элементы кузова (пластиковые и металлические), а также скидка в 5% на проведение кузовных работ.

АвтоВАЗ подарит 2 литра масла для двигателя в случае прохождения сервисного обслуживания на автомобилях LADA Granta и NIVA. Стоимость масла не будет списана из листа выполнения работ.

Кроме того, будет проведена профессиональная компьютерная диагностика электросистемы, блоков управления и датчиков. Данная проверка охватывает до 30 пунктов и стоит всего 600 рублей, тогда как при ремонте в СТО, диагностика станет совершенно бесплатной.

Более детально по новым акциям можно будет узнать в сервисных центрах АвтоВАЗ или на официальном сайте.