В России официально стартовали продажи флагманского смартфона от Xiaomi. Напомню, что новинка представлена в двух вариантах: 14 Т и 14 Т Pro.

Новинка 14 Т Pro от Xiaomi построена на производительном чипсете MediaTek Dimensity 9300+, который в тесте от Antutu набирает более 2 миллионов баллов. Её процессор изготовлен по 4 нм технологии. Такими результатами могут похвастаться лишь несколько смартфонов, их результаты будут отличаться буквально на несколько тысяч баллов. Поэтому на конец 2024 года Xiaomi 14T Pro можно считать флагманской моделью.

Экран смартфона на CrystalRes с Amoled экраном диагональю 6,67 дюйма при разрешении 2712*1220 точек. Максимальная частота обновления достигает 144 Гц. Можно заметить, что рамки экрана стали чуть уже, а сам экран покрывает верхнюю поверхность на более чем 93%. Внешняя рама смартфона выполнена из алюминиевого сплава, но тыльная часть смартфона осталась пластиковой. Толщина корпуса без учета матриц камеры составляет менее 9 мм, также присутствует беспроводная зарядка. Корпус смартфона имеет влагозащиту по стандарту IP68. Xiaomi 14T Pro представлен несколькими сборками по памяти, а именно 12ГБ оперативной памяти в базе и 256 ГБ, 512 ГБ и 1ТБ накопителя. Представленная оперативная память на быстрых чипах LPDDR5x, а флеш накопитель по стандарту UFS 4.0.

Смартфон использует стандартный по емкости аккумулятор на 5000 mAh c возможностью зарядки от проводного подключения на 120 Вт. Общее время зарядки составит менее 20 минут. Поддерживается беспроводная зарядка мощностью в 50 Вт, в таком случае, время на полный заряд аккумулятора увеличится до 45 минут. Заявлено, что аккумулятор выдержит более 1500 циклов с деградацией до 80% общей емкости.

Сборка камер представлена 50 МП матрицей с оптической стабилизацией от Leica, а также еще одной матрицей замещающей телеобъектив на 50Мп. Данная камера имеет оптическое увеличение до 2,6х. Третья камера на 12 МП представляет собой ультраширокий объектив. Программное обеспечение тесно взаимосвязано с продукцией от Leica. Видеосъемка возможна с разрешением 8К при 30 кадрах в секунду. Селфи камера представлена 32 Мп матрицей.

Смартфон работает на фирменной операционной системе Xiaomi HyperOS базирующейся на Android 14 версии.

Кроме того, в смартфоне используется ИК порт, беспроводные интерфейсы Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также NFC для беспроводной оплаты.

Вся линейка смартфонов Xiaomi 14T Pro представлена на Aliexpress.