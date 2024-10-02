Появилась информация, что компания АвтоВАЗ решила наладить производство автомобилей ушедшей с российского рынка Renault. Это могут быть Logan и Sandero, но под отечественными названиями.

Сразу в нескольких источниках появилась информация о возможном запуске производства популярных Renault Logan и Sandero 3-го поколения, под отечественным брендом XCITE. Производство планируется наладить на автомобильном заводе в городе Санкт-Петербурге или на одной из сборочных линий в городе Тольятти до 2027 года, где на данный момент планируется запуск производства Lada Iskra.

На данный момент известно, что в собираемых автомобилях будет изменён интерьер и общий вид, а сам автомобиль должен сменить Lada Granta после ухода её с основного конвейера. Кроме того, в автомобиле будет заменена силовая установка, коробка передач и другие элементы на отечественные разработки. Добавит ли это надежности в автомобиль под большим вопросом. Собираемые "отечественные" Logan и Sandero должны стать дешёвым аналогом уходящей Granta и новой Ладе Искра. Ведь при более детальном рассмотрении новый автомобиль АвтоВАЗа является почти аналогом французским автомобилям.

Как будут называться автомобили на данный момент, не сообщается, но у АвтоВАЗа в запасе довольно большое количество названий, которые зарегистрированы за отечественным производителем.