Отечественный автопроизводитель в этом году проводит второе повышение зарплат своим сотрудникам. Общее повышение превышает 14% за год.

Появилась информация, что компания АвтоВАЗ проводит вторую индексацию заработных плат в этом году. Тарифные ставки и оклады сотрудников с 1 сентября 2024 года подрастут на 5%.

Второе повышение тарифных вставок за год связано с поддержанием трудового коллектива и спровоцировано профсоюзной организации автосборщика к владельцам АвтоВАЗа. Повышение ставок и окладов коснётся всех сотрудников задействованных на производстве, но кроме рабочих ведущий деятельность по трудовым договорам исключающими повышение ставок.

Напомню, что ранее индексация заработной платы сотрудников АвтоВАЗа производилась в начале 2024 года и составила менее 10%. В тот момент увеличение тарифных ставок затронуло всех сотрудников головного и дочерних предприятий размещённых в Тольятти и Ижевске.

По последним данным зарплаты сотрудников автовокзала почти достигают 100.000 руб и превышают средние показатели по Самарской области. АвтоВАЗ и дочерние предприятия отечественного авто сборщика занимают лидирующие позиции по заработным платам в области.