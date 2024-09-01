В Китае построили гигантскую электростанцию мощностью до 20 МВт. Диаметр лопастей достигает размеров 9 футбольных полей.

Появилась информация, что в прибрежном районе Китая построена самая огромная и мощная ветреная электростанция MySE 18.X-20 MW. Её мощность достигает 20 мвт.

Ветреная турбина построена таким образом, что может выдержать сильные порывы ветра до 80 м/с и противостоять тайфунам, которые в Китае довольно частое явление. Номинальная мощность ветряной станции составляет более 18 мвт.

Диаметр лопастей генератора составляет около 300 м. В год турбина будет вырабатывать до 80 млн киловатт-час энергии при средних значениях скорости ветра для данного региона в пределах 9 м/с. Построенная ветреная электростанция позволит сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, более чем 65 000 тонн и дать электроэнергию в более чем 95 000 домов.

Конструкция турбины построена из стеклопластика, поэтому она лёгкая и удобная для сборки. Доставка турбины осуществлялась грузовым транспортом до места установки, и присутствует возможность установки её на поверхности океана.

Сообщается, что компания разработала турбину таким образом, что она может выдержать тайфун до семнадцатой категории, что для Китая не такая большая редкость.