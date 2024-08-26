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bobster
В Московской области изменили нормы градостроительного проектирования
В Москве и Подмосковье изменились нормы строительства высотных домов. Теперь первые этажи будут считаться не жилыми, а высота их потолков должна быть не ниже 4,2 м.

Правительство РФ подписало постановление, согласно которому меняются градостроительные нормы в Москве и области. Пересмотренные нормы будут действовать на жилую многоэтажную застройку, которая находится на рассмотрении при подготовке проектной документации и не согласованы в вышестоящих инстанциях. Теперь в многоквартирных домах запрещается использование первых этажей для жилого фонда. При этом высота потолков первого этажа должна быть не ниже 4,2 метра. А сами помещения должны использоваться для малого бизнеса или государственных структур, для предоставления услуг. Но в случае строительства частных домов или строений ниже 4 этажей, данное постановление действовать не будет.

Кроме того, для жителей ЖК меняется количество парковочных мест. Теперь автолюбителям для постоянной парковки будет доступно 90% от расчетных показателей автомобилизации. Для Москвы и Подмосковья это значение находится в пределах 350, поэтому для пользования 1 тысяче жильцов дома будет выделено около 320 парковочных мест.

25% этого фонда должна находиться в шаговой доступности во дворе дома и лишь 75% будет вынесено за пределы домовой территории, но не дальше 1,2 км. Парковочные места могут находиться в пределах жилого района или прилегающих территориях, в том числе и промышленного характера. При размещении жилого дома в шаговой доступности от станций метро или железнодорожных станций, количество парковочных мест будет сокращено на 15%. А в случае прохождения велосипедной дорожки до места парковки по территории ЖК, удаленность может быть до 1.2 км.

С количеством гостевых парковочных мест дела обстоят еще хуже. Таких оборудованных площадок должно быть не более 18%, или не более 65 мест на 1000 человек. Размещаться они могут как в черте дома, так и на удалении до 1.2 км в пределах жилищного комплекса. 

В благоустройстве домов произошли изменения. Каждый дом должен быть оборудован придомовой территорией или иметь общий двор с рядом стоящим домом. Площадки для детей могут размещаться не дальше 100 метров от жилого дома, а спортивные площадки могут размещаться не более 500 метров от места проживания. На каждого жителя дома должно быть чуть более 5,5 кв. метров озеленения. На каждого жителя до 0,5 кв. метров детской площадки и 0,6 кв. метров спортивных сооружений. 

В случае высотной застройки, детские или спортивные сооружения могут размещаться на крышах. Но высота не должна превышать 100 метров. 

Ранее, расстояние до парковочных зон составляло до 1.5 км и сейчас идти станет ближе. Детские площадки и игровые зоны будут еще ближе, тогда как ранее они должны быть не дальше 300 метров. 

А еще в Подмосковных новостройках не будет однокомнатных квартир меньше 28 квадратных метров и двухкомнатных квартир меньше 44 кв. м. 


#строительство #жилье #дом #парковка #новостройка #нормы
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