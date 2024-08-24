Эксперты "Автостат" представили сводную таблицу в которой отразили, где чаще всего встречаются контрафактные детали для автомобилей.

Эксперты агентства "Автостат" подготовили отчёт, созданный на основе проведённого среди пользователей сайта опроса. В отчете отражены данные, как часто пользователи сталкивались с контрафактными деталями, и где чаще всего их можно встретить.

Кроме того, в отчёте можно увидеть сравнение данных с предыдущим годом.

На основе полученных результатов можно сделать вывод, что автолюбителям стали чаще попадаться поддельные детали. Если в предыдущем году таких автолюбителей было всего 27%, то в этом году их более 37%.

В прошлом году чаще всего подделки встречались в розничных магазинах и онлайн-площадках, где товары выдаются на пунктах выдачи. В этом году ситуация не изменилась и автолюбители ещё чаще стали сталкиваться с подделками. Доля контрафакта в таких местах достигла 53%. В интернет-магазинах ситуация улучшилась и доля контрафакта стала достигать 45%, тогда как ранее достигала 47%.

Увеличился процент контрафакта на маркетплейсах до 43%, с почти 30%. При этом заметно снижение количества контрафактных деталей, которые появляются на станциях техобслуживания, гипермаркетах и официальный сервисах автопроизводителей. В среднем, процент контрафактных деталей в этих местах упал на 3-5%. Но суммарное количество подделок стало больше, почти на 6%.