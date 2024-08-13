Google начал полномасштабную борьбу с пользователями сервиса контекстной рекламы. В скором времени на Google AdSense будут полностью отключены все аккаунты пользователей зарегистрированные в России, а дальнейшая монетизация будет недоступна.

Сервис Google начал рассылку уведомлений своим активным пользователям монетизации. В скором времени Google AdSense полностью прекратит возможность монетизации российским аккаунтам, а учетные записи будут отключены.

После блокировки аккаунтов, не получится заработать, а весь остаток по начислениям будет выплачен, не позднее 26 августа этого года. Конечно, если аккаунт был активен, были начисления и установлены пороги. Таким образом, все аккаунты зарегистрированные в России, имеющие активные веб-сайты и каналы на YouTube площадке лишатся возможности заработать, так как Google AdSense перестанет производить начисления.



Первые санкции против российских блогеров и владельцев веб-сайтов были введены еще в начале 2022 года. Когда Google запретила создание новых аккаунтов и был введен запрет на показ "платной" рекламы и объявлений. На данный момент все пользователи, даже зарегистрированные ранее этой даты и получавшие выплаты лишаться такой возможности навсегда.



В связи с начала блокировок активных аккаунтов Google AdSense, многие пользователи стали переходить на аналогичный отечественный сервис.