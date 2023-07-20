По словам экс-командира польского специального подразделения «Гром» генерала Роман Полько ликвидация группы «Вагнера» станет для польской армии «делом техники».

Бывший командир польского спецподразделения «Гром» генерал Роман Полько весьма агрессивно выразился в адрес бойцов ЧВК «Вагнер», если те «надумают» зайти на польские земли.

С его точки зрения, военные продемонстрировали себя в деле весьма посредственно, потеряв множество товарищей во время сражений на Украине. Самые тяжелые потери произошли при захвате и удержании Артемовска. По этой причине Полько уверен, что ликвидировать бойцов ЧВК не составит труда.

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Генерал подчеркнул, что «Вагнер» – это собрание представителей уголовной среды и бандитов. Они расположились в палаточном городке, который легко можно обнаружить при помощи простейших средств наблюдения.

Если бойцы пожелают напасть на польские территории, Варшава незамедлительно отреагирует на их действия, нанеся ракетный удар по их нынешнему месту дислокации. Полько заверяет, что хватит одного снаряда, чтобы сравнять их лагерь з землей.

Ранее в СМИ появилась новость, что Белорусские военные проведут совместные учения с ЧВК "Вагнер".