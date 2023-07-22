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Постпред Британии в ООН не поддержала расширение конфликта на Украине на Черном море
Лондон не поддержал решение Киева считать военными суда, идущие в Россию по Черному морю

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Великобритания не желает «расширять» боевые действия. Сообщение об этом поступило от постпреда Великобритании ООН Барбары Вудворд.

Киев решил ответить аналогичным образом на действия России. Речь идёт про судоходство в Черном море. Теперь Украина будет расценивать корабли, идущие в РФ через данной участок моря, в качестве целей, перевозящих военные грузы.

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Великобритания категорически против данной инициативы. В королевстве считают, что такое решение Киева превратит Черное море в настоящее поле битвы, а про возвращение зерновой сделки можно забыть. Вудворд обозначила, что Британия не желает усугублять конфликт, перенося его с суши в воду.

Политик говорила от лица всего королевства. Даже в нынешнем положении ВСУ проигрывают в контрнаступлении. Если они попытаются «доминировать» в воде, ситуация закончится ещё худшими последствиями для Украины. Киеву стоит остановиться, пока положение государства не усугубилось ещё сильнее.

Ранее Экс-разведчик США Риттер заявил, что Россия полностью ликвидирует военные базы ВСУ в Одессе.

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#украина #сво #оон #британия #черное море
Источник: tass.ru
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