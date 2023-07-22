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Великобритания не желает «расширять» боевые действия. Сообщение об этом поступило от постпреда Великобритании ООН Барбары Вудворд.
Киев решил ответить аналогичным образом на действия России. Речь идёт про судоходство в Черном море. Теперь Украина будет расценивать корабли, идущие в РФ через данной участок моря, в качестве целей, перевозящих военные грузы.
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Великобритания категорически против данной инициативы. В королевстве считают, что такое решение Киева превратит Черное море в настоящее поле битвы, а про возвращение зерновой сделки можно забыть. Вудворд обозначила, что Британия не желает усугублять конфликт, перенося его с суши в воду.
Политик говорила от лица всего королевства. Даже в нынешнем положении ВСУ проигрывают в контрнаступлении. Если они попытаются «доминировать» в воде, ситуация закончится ещё худшими последствиями для Украины. Киеву стоит остановиться, пока положение государства не усугубилось ещё сильнее.
Ранее Экс-разведчик США Риттер заявил, что Россия полностью ликвидирует военные базы ВСУ в Одессе.