Лондон не поддержал решение Киева считать военными суда, идущие в Россию по Черному морю

Великобритания не желает «расширять» боевые действия. Сообщение об этом поступило от постпреда Великобритании ООН Барбары Вудворд.

Киев решил ответить аналогичным образом на действия России. Речь идёт про судоходство в Черном море. Теперь Украина будет расценивать корабли, идущие в РФ через данной участок моря, в качестве целей, перевозящих военные грузы.

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Великобритания категорически против данной инициативы. В королевстве считают, что такое решение Киева превратит Черное море в настоящее поле битвы, а про возвращение зерновой сделки можно забыть. Вудворд обозначила, что Британия не желает усугублять конфликт, перенося его с суши в воду.

Политик говорила от лица всего королевства. Даже в нынешнем положении ВСУ проигрывают в контрнаступлении. Если они попытаются «доминировать» в воде, ситуация закончится ещё худшими последствиями для Украины. Киеву стоит остановиться, пока положение государства не усугубилось ещё сильнее.

Ранее Экс-разведчик США Риттер заявил, что Россия полностью ликвидирует военные базы ВСУ в Одессе.