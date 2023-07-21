Военный высказал уверенность, что ВСУ в скором времени не смогут использовать Одессу как стартовую площадку для атак на Россию.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер сделал заявление. Он сообщил, что ВС РФ в кратчайшие сроки полностью уничтожат базы ВСУ, расположившиеся в Одессе. Так российская армия планирует устранить возможные риски для Крыма.

Риттер утверждает, что РФ перешла к активным действиям после прецедента на мосту. В планы Москвы входит устранение даже малейших рисков. Базы ВСУ, располагающиеся не так далеко от полуострова, относятся к таковым.

реклама

Сейчас украинская сторона использует Одессу в качестве стартовой площадки, чтобы атаковать Крым. Россия же изменит данную ситуацию.

Разведчик утверждает, что в распоряжении ВС РФ достаточно эффективных средств, позволяющих ликвидировать угрозу. К примеру, это беспилотники «Ланцет» или высокоточные ракеты.

Удары по Одессе и всей Украине начали наносить уже на следующий день после взрыва на Крымском мосту. Украинские власти вынуждены признать, что их системы ПВО полностью бессильны перед таким актом воздаяния.