После выхода России из зерновой сделки поставки морским коридором стали невозможны, что вынуждает Киев отправлять грузы речным транспортом.

Вывоз пшеницы с Украины вновь отменяется ввиду новых проблем. Об этом рассказано в публикации информационного агентства Bloomberg. Согласно представленным материалам, завершение зерновой сделки, в результате выхода РФ из неё, сделало экспорт культур невозможным. Киеву придется отправлять груз по реке.

Ранее Украина пользовалась дунайскими портами для поставок зерна, но теперь это невозможно. Уровень воды в реке значительно упал из-за аномальной жары. Крупные суда теперь грузят лишь частично или вовсе используются маленькие баржи. Это делает поставки менее выгодными и более дорогими.

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Море – это основной экспортный маршрут, по которому Украина отправляла зерно за рубеж. Завершение сделки значительно повлияет на объемы поставляемых культур. Показатели упадут вдвое. Об этом рассказал главный аналитик Agritel Александр Мари.

Сделка завершила своё действие ещё 4 дня назад. Президент РФ Владимир Путин заявил, что её прекращение – это вина Запада. Иностранные государства длительное время игнорировали требования России, не собираясь их выполнять.

Также в Москве подчеркнули, что к обсуждению сделки можно вернуться как только ЕС выполнит предписанные договоренности.

Ранее Кулеба заявил, что Украина готова идти на риск ради продажи своего зерна.