Старт первого сезона Diablo 4 обернулся не только рядом технических проблем, включая долгое пребывание в очередях, но и «пикантным» курьёзом.

Геймеры обсуждают наряд, который частично оголяет ягодицы разбойниц в Diablo IV. Игра в жанре action/RPG от компании Blizzard Entertainment вышла в этом году. Это продолжение серии Diablo.

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Игроки в шуточной форме благодарят разработчиков за новое видение персонажей, а откровенные наряды разбойниц иронично называют настоящим спасением игры. По мнению некоторых игроков, это мощный «недокументированный баф», что на сленге в индустрии означает понятие, обозначающее временное усиление того или иного героя.

Напомним, «Сезон чумы» (первый сезон игры) стартовал 20 июля. Игроки получили доступ к «боевому пропуску» с косметическими предметами. Они заметили, одной из наград стал необычный наряд для разбойницы. Он немного оголяет ягодицы, если на ней «Замечательные поножи».





Геймеры говорят, что, скорее всего, деталь появилась неслучайно, она была направлена на привлечение внимания после прошлых неудач. Судя по количеству комментариев о наряде для разбойниц, этот план удался. На этом фоне игроки забыли о критике недавнего патча 1.1. В сети даже появились комментарии, где геймеры жалеют, что слишком рано удалили игру, и теперь им придется заново ее скачивать.

Ранее в СМИ появилась новость, что «NPC-стримерша» рассказала, что ежедневно зарабатывает семь тысяч долларов.