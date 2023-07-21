PinkyDoll отметила, что одна трансляция в TikTok приносит ей около $2 тыс. — $3 тыс. Деньги она получает за стикеры, которые ей отправляют зрители.

«NPC-стримерша» в TikTok и модель OnlyFans, известная как PinkyDoll, поделилась собственными доходами за ведение трансляций. Как утверждает девушка, за один день она зарабатывает порядка $7 тысяч. Это её суммарный суточный доход за «работу» на всех платформах.

Стимерша подчеркнула, что за одну трансляцию ей удается собрать пару тысяч «вечнозеленых». Деньги ей «капают» со стикеров, отправляемых подписчиками. С каждым полученным подарком девушка оглашает размер доната, а после делает однообразные движения, имитируя персонажей компьютерных игр.

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В TikTok весьма демократические расценки. Наиболее дешевый стикер стоит около 1 цента. На стримах девушке удается собрать до пары десятков тысяч зрителей. Они регулярно отправляют ей практически незначительные по стоимости подарки, при этом обеспечивая её стабильным доходом.

Другой заработок, более основательный, идёт с платформы OnlyFans, но стримерша не раскрыла своих точных доходов.

Ранее в сети появилась новость, что Netflix получил 5,9 миллиона новых подписчиков после введения мер по борьбе с обменом паролями.