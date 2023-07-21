В воскресенье возможно небольшое похолодание и кратковременный дождь.

Прогноз погоды на предстоящие выходные порадовал москвичей. В столице, наконец, будет несколько нормальных дней. Подробности предоставлены главой прогностического центра «Метео» Александром Шуваловым.

Синоптик подчеркнул, что в Москве не будет осадков, но температура воздуха останется достаточно низкой. В воскресенье, с определенной вероятностью, могут выпасть осадки.

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Предположительно температура воздуха составит в пределах 19-20 градусов тепла. В воскресенье ожидается небольшое похолодание, но это комфортные климатические условия. Самое то, чтобы совершить прогулку, не изнывая от жары. После полудня может начаться кратковременный дождь.

Евгений Тишковец, являющийся специалистом погодного центра «Фобос», рассказал, что в августе москвичам предстоит столкнуться с жарой. Ближе к концу июля столица сможет наслаждаться приятной теплой погодой, но уже в первых дня последнего летнего месяца температура поднимется до 30 градусов. Он подчеркнул, что погодные условия не будут отличаться стабильностью.

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