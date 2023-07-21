По его данным, при штурме окрестностей Артемовска ВСУ несут «колоссальные потери», но для продолжения наступления командному составу запрещено передавать данные о гибели военнослужащих в военкоматы для оповещения их родных.

Военный эксперт, а также бывший подполковник ЛНР Андрей Марочко, рассказал, что командование ВСУ не стремится раскрывать настоящие потери своей армии под Артемовском. Руководство преследует цель утаивания информации. Её не передают в военкоматы, так как те будут обязаны уведомить родственников погибших.

Уже неоднократно поступали сообщения от украинской стороны с намерениями отвоевать Артемовск. Одним из последних высказался руководитель сухопутных войск Александр Сырский. Он считает данный момент вопросом чести.

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Эксперт подчеркнул, что, предпринимая попытки штурмовать окрестности Артемовска, руководство ВСУ обрекает своих бойцов на гибель. Потери настолько колоссальны, что командиры больше не передают информацию о погибших в военкоматы.

В распоряжении Украины есть эвакуационная группа «Груз 200». Они осуществляют сбор тел погибших на поле боя. Но действует группа «хитрым» образом. Сам личный состав украинской армии не знает, сколько всего погибло бойцов во время наступательных действий.

ВСУ приступили к контратаке ещё в первый числах июня. Украинская армия попыталась пробить российские рубежи сразу с нескольких направлений. Результатом стала гибель множества бойцов, а также уничтожение зарубежной техники.