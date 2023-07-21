«Причины в возражениях Германии и юридических вопросах», — сказал советник премьера, отметив, что для передачи активов Украине нужны законные основания.

Советник премьер-министра Нидерландов Джеффри Ван Леувен рассказал, что в ЕС не достигли договоренностей в отношении изъятия замороженных российских средств с последующей их отправкой Киеве. Об этом он заявил в ходе своего выступления на форуме.

Политик подчеркнул, что в ЕС не дошли до того этапа, когда появится возможность «приватизировать» замороженные финансы, чтобы отправить их в качестве поддержки Киеву.

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Есть несколько причин этому. Во-первых, Германия не хочет поступать таким образом. Во-вторых, присутствуют различные юридические аспекты, которые могут привести к дальнейшим судебным разбирательствам. Леувен утверждает, что работы над данным вопрос ведутся постоянно, но пока отсутствуют значительные успехи.

ЕК, начиная с прошлого года, неоднократно утверждала, что отсутствуют законодательные нормы, позволяющие конфисковать заблокированные финансы. ЕС наложил санкции и ограничения в одностороннем порядке, следовательно, Европа сама является инициатором конфликта.

Изъятие заблокированных средств будет расценено как кража чужих активов. Все партнеры, хранящие свои деньги в иностранных банках, задумаются над надежностью данной системы.

Ранее в СМИ появилась новость, что ВСУ сдают позиции россиянам, несмотря на план по контрнаступлению.