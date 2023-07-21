Эксперт из США подчеркнул, что крупномасштабное контрнаступление ведут украинцы, однако «кое-где контратакуют именно русские».

ВСУ продолжают терять позиции, уходя в глубокий фронт. Российские военные продвигаются все глубже, оттесняя украинских солдат. Об этом рассказал отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в публикации для иностранного издания.

Он подчеркнул, что нынешнее контрнаступление проводится Украиной, но фактически его реализуют именно российские бойцы. Несмотря на множество попыток ВСУ прорвать рубежи, успехов достичь так и не удалось. ВС РФ дали сильный отпор, а на некоторых направлениях и вовсе откинули ВСУ вглубь своих территорий.

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Эксперт напомнил, что операция, планируемая Киевом, длится порядка 60 дней. Украинским военным, за весь этот период, не удалось достичь какого-либо успеха на поле боя.

Перед этим обозреватель иностранных СМИ Майкл Бирнбаум заявил, что ВСУ теснят по всем фронтам. Российские военные пользуются тактикой с применением беспилотников. Можно сказать, что дроны стали универсальным оружием, подходящим и для обороны, и для нападения.

Если так продолжится и дальше, ВСУ понесут невосполнимые потери. Уже сейчас у них наблюдается дефицит запчастей для ремонта иностранной техники. Многие боевые машины просто стоят в гаражах, дожидаясь появления комплектующих.

Ранее издание CNN писало, что Пентагон узнал, что часть поставленных Киеву вооружений похищена торговцами оружием.