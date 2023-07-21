Поражены также цели на территории судоремонтного завода.

ВС РФ, в ходе проводимых операций «возмездия», уничтожили целый штаб украинских военных и иностранных наемников в Николаеве. Об этом рассказал координатор местного подполья Сергей Лебедев.

В городе Николаев поразили целый ряд целей. Во-первых, российские войска нанесли удар по гостинице «Ингул». Она использовалась украинскими солдатами как местный штаб. Также в ней присутствовали и зарубежные бойцы, инструктирующие ВСУ.

реклама

Лебедев продемонстрировал небольшой видеоролик с места событий. На отрезках можно заметить, что здание серьезно обвалилось, два верхних этапа просто «ушли» вниз. Теперь на их месте гигантская воронка. Стекла практически полностью вылетели, вместо них остались лишь осколки.

Гостиница располагалась в непосредственной близости к крупному заводу, где производили военные суда. Лебедев подчеркнул, что ВСУ перекрыли все проезды к месту событий. Туда пропускали только кареты скорой помощи, представителей МЧС и спасателей.

Во-вторых, российские войска нанесли точечный ракетный удар и по предприятию. Согласно отчету Лебедева, были уничтожены «некоторые емкости». Судостроительному предприятию нанесен значительный ущерб, в ближайшее время оно не сможет нормально функционировать.

Ранее офицер НАТО рассказал, что ВСУ сдают позиции россиянам, несмотря на план по контрнаступлению.