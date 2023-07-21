По словам директора ЦРУ, когда Пригожин "решил действовать, это не стало сюрпризом".

Директор ЦРУ Уильям Бернс, через месяц с момента поднятия мятежа Евгением Пригожиным, рассказал, что в США знали о его намерениях.

Во время выступления глава спецслужбы заявил, что им удалось предварительно узнать о готовящемся восстании. Подробности не раскрыты, но информация поступила из надежных источников. Как оказалось после, полученные сведения подтвердились.

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Президент США Джо Байден не смог дать вдумчивого ответа, когда СМИ ему задали аналогичный вопрос. Он произнес весьма сбивчивую и невнятную речь после того, как журналисты спросили его, знал ли он о происходящем в России. Американский лидер подчеркнул, что мятеж Пригожина не стал для него неожиданностью.

Восстание главы ЧВК «Вагнер», с точки зрения Бернса, является наиболее «захватывающим» моментом в российской истории за прошедшие несколько десятилетий. Это громкое событие, которое смогло «развеять рутину». Ранее директор ЦРУ представлял интересы США в Москве.

Ранее в СМИ появилась новость, что российская армия начала масштабную охоту на ВСУ с помощью дронов.