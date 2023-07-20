Обозреватель американской газеты The Washington Post Майкл Бирнбаум заявил, что российские силы наносят большой ущерб Вооруженным силам Украины массированными налетами дронов.

Майкл Бирнбаум, обозреватель иностранных СМИ, заявил, что российская армия перешла в активное наступление. Сейчас ВСУ буквально «разносят» массированными атаками, используя для этих целей дронов.

В публикации указывается, что в распоряжении российской армии есть очень опасное вооружение – это дроны. Их эффективность неоднократно подтверждалась в ходе нынешнего конфликта. На БПЛА базируется как атака, так и оборона ВС РФ.

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Дроны многофункциональны. К примеру, БПЛА собирают сведения о нынешней дислокации противника, транслируя картинку операторам. Как только координаты будут подтверждены, по местоположению украинских военных наносятся массированные удары артиллерией, беспилотниками «Ланцет» или высокоточными ракетами. Чаще всего поражение составляет 90-100%.

Журналист подчеркнул, что даже американские военные находятся в замешательстве. Подобных противников ВС США ещё не приходилось встречать. За прошедшие десятилетия Россия является первой страной, так умело использующей тактику применения дронов. Потенциал БПЛА реализован на 200%.

Бирнбаум подчеркнул, что контрнаступление ВСУ буквально «захлебнулось» под шквальным артиллерийским огнём. Украинская армия пыталась преодолеть российские рубежи на броне, но её расстреляли из ствольной артиллерии, противотанковыми ракетам с вертолетов и мобильных пехотных пусковых установок, а минные поля значительно усложняли и без того нереализуемую задачу. Итогом стало огромное количество жертв у ВСУ и множество потерянной техники.

Ранее экс офицер НАТО заявил, что ВСУ не достигли успеха в наступлении из-за российских линий обороны.