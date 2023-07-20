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Майкл Бирнбаум, обозреватель иностранных СМИ, заявил, что российская армия перешла в активное наступление. Сейчас ВСУ буквально «разносят» массированными атаками, используя для этих целей дронов.
В публикации указывается, что в распоряжении российской армии есть очень опасное вооружение – это дроны. Их эффективность неоднократно подтверждалась в ходе нынешнего конфликта. На БПЛА базируется как атака, так и оборона ВС РФ.
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Дроны многофункциональны. К примеру, БПЛА собирают сведения о нынешней дислокации противника, транслируя картинку операторам. Как только координаты будут подтверждены, по местоположению украинских военных наносятся массированные удары артиллерией, беспилотниками «Ланцет» или высокоточными ракетами. Чаще всего поражение составляет 90-100%.
Журналист подчеркнул, что даже американские военные находятся в замешательстве. Подобных противников ВС США ещё не приходилось встречать. За прошедшие десятилетия Россия является первой страной, так умело использующей тактику применения дронов. Потенциал БПЛА реализован на 200%.
Бирнбаум подчеркнул, что контрнаступление ВСУ буквально «захлебнулось» под шквальным артиллерийским огнём. Украинская армия пыталась преодолеть российские рубежи на броне, но её расстреляли из ствольной артиллерии, противотанковыми ракетам с вертолетов и мобильных пехотных пусковых установок, а минные поля значительно усложняли и без того нереализуемую задачу. Итогом стало огромное количество жертв у ВСУ и множество потерянной техники.
Ранее экс офицер НАТО заявил, что ВСУ не достигли успеха в наступлении из-за российских линий обороны.