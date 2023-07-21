На брифинге для СМИ, шерпа ЮАР в объединении БРИКС, Анил Суклал, заявил о том, что вопрос об общей валюте не стоит на повестке дня.

Страны БРИКС не желают работать над созданием общей валюты. Сейчас это стоит в самом конце приоритетного списка задач. Об этом рассказал шерпа ЮАР в объединении Анил Суклал.

Он утверждает, что государства, входящие в БРИКС, могут не использовать американский доллар для ведения торговли, но развеял слухи о том, что вскоре будет создана общая валюта.

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Ближайший Саммит Брикс состоится через месяц. Его организуют в Йоханнсбурге. На встрече будут присутствовать все лидеры государств, входящие в БРИСК. Единственным исключением станет Владимир Путин. Вместо него на саммит поедет МИД РФ Сергей Лавров.

Именно от российской стороны и исходит инициатива создания общей валюты. Ещё в начале нынешнего года Лавров утверждал, что данное расчетное средство позволит полностью отказаться от доллара. Страны БРИКС поддерживают данную идей, выдвигая инициативы. К сожалению, дальше разговоров и обсуждений дело не зашло ввиду имеющихся сложностей.

Бразильский лидер Лула Да Силва утверждает, что в качестве временного решения он видит усиление использования национальных валют. Так удастся отказаться от американского доллара, при этом значительно усилив позиции собственных валют.

Ранее в СМИ появилась новость, что Япония за полгода нарастила импорт зерновых из РФ на 509,7%.