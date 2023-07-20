В то же время импорт овощей в подотчетный период просел на 56,7 процента, фруктов — на 96,8 процента, а рыбы и рыбной продукции — на 23,4 процента.

Японское руководство, обеспокоенное нынешней ситуацией на мировом зерновом рынке, приняло решение увеличить поставки культур из России. Импорт, за прошедшее полугодие, вырос ровно в 5 раз, если сравнивать с первыми двумя кварталами 2022 года. Подробности представлены в отечественных СМИ со ссылкой на торговую статистику минфина государства.

Япония наращивает лишь импорт зерна. Востребованность российских овощей упала наполовину, фрукты практически не закупаются Токио, а заинтересованность в рыбе снизилась на четвертую часть.

реклама

Несмотря на то, что Япония ведет активную торговую политику с Россией, она выступает против неё, полностью поддерживая Запад. Ранее в СМИ поступило сообщение, что Токио хочет прекратить экспорт некоторых автомобилей в РФ. В частности это касается машин, имеющих объем двигателя свыше 1,9 л.

Меры могут ввести уже в предстоящем пакете санкций. Если Токио примет решение, оно начнет действовать с первых дней августа.

В июне генсек кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно дал слово, что его государство будет и дальше противостоять РФ. Он убеждает, что Токио не отвернется от Украины, а поможет с военной техникой и экипировкой для ВСУ.

Ранее СМИ писали, что российский экспорт дизельного топлива приблизился к максимуму за три месяца.