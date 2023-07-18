Журналисты американской газеты Reuters уведомляют, что в ближайшее время администрация Пентагона намерена объявить о новых обязательства США перед Украиной в сфере военной помощи, предоставив Киеву вооружения и боеприпасы на сумму в 1,3 миллиарда долларов.

США, как и обещали на саммите НАТО, прошедшем в Вильнюсе, продолжат поставки вооружения Украине. На днях Америка должна заявить о новом пакете военной помощи, который оценивают в $1,3 млрд. О происходящем рассказали в зарубежных СМИ, приведя ссылку на двух иностранных чиновников.

Как утверждает один из политиков, очередной пакет помощи будет содержать как системы ПВО, так и боеприпасы к ним, различные БПЛА и средства для противостояния беспилотникам. Последние являются наиболее актуальными для Украины, так как ВСУ испытывают огромные трудности из-за российских дронов «Ланцет».

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Очередная военная помощь доказывает, что Запад не готов к переговорам по украинскому «вопросу». Киев же готов рассматривать мирное урегулирование конфликта только при соблюдении его условий.

Ранее в USAID заявили, что в ближайшее время, отправят гуманитарную помощь в размере $500 млн. Данные деньги выделяют на то, чтобы покрыть срочные потребности граждан Украины.

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