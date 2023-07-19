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В Крыму загорелся склад с боеприпасами, трасса "Таврида" перекрыта
Склад с боеприпасами горит неподалеку от села Алексеевка в Крыму. Об этом сообщает Telegram-канал Mash и публикует видео с места инцидента. Местные жители сообщают, что в радиусе пяти километров от пожара постоянно слышны взрывы.

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Прошедшие несколько дней выдались крайне тяжкими для Крымского полуострова. Сегодня ночью произошел очередной прецедент.

ЧП случилось на полигоне в Кировском районе, расположенном вблизи села Алексеевка. Его жители рассказали, что длительное время слышали взрывы, сопровождавшие пожар на складе боеприпасов. По предварительной информации пострадавших нет.

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Склад боеприпасов загорелся внезапно. Пока нет официальной версии причин возгорания.

Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил факт пожара в собственных социальных сетях. Он оперативно отреагировал на происходящее, объявив эвакуации мирных жителей из опасной местности. Планируется перевезти в безопасную область порядка 2 000 человек.

Профильные службы уже приступили к реализации задачи. На месте развернули оперативный штаб.

На данный момент пожарные продолжают устранять возгорание. Специалисты профильных служб уверили, что отсутствует опасность для жилых зданий.

nullРанее появилась новость, что в Киеве и области прогремели взрывы, работает ПВО.

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#крым #пожар #склад с боеприпасами
Источник: lenta.ru
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