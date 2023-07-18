«Мы прекрасно понимаем, что без навигационной поддержки спутников США ни один украинский дрон не дошел бы до моста. То есть ответственность за это преступление полностью ложится на США», — заявил депутат государственной думы.

В Государственной думе указали на виновного в трагедии на Крымском мосту. И это США. Такого мнения придерживается депутат Леонид Ивлев. Его слова процитированы российскими СМИ.

Ивлев считает, что атаковать мост столь точно невозможно без поддержки американских спутников. Украинским войскам потребовалась бы навигационная помощь. Также он добавил, что лица, причастные к теракту, были в курсе, что на данном участке конструкции пролегает дорога, предназначенная исключительно для гражданского пользования. Военная техника там отсутствует.

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Депутат подчеркнул, что Россия отреагирует соответствующим образом, сполна ответив причастным к прецеденту.

17 июля был нанесен удар по Крымскому мосту. Очевидцы засняли на камеру моменты взрывов. Было видно две ярких вспышки. Позже стало известно, что для атаки использовались украинские БЛА.

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Ранее СМИ писали, что на ремонт Крымского моста потребуется около 600 млн рублей.