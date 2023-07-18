В 2022 году в нашей стране ввели 102 миллиона квадратных метров жилья, а если оценивать общий объем работ в строительстве, то за последние два года он увеличился на 15 процентов, плюс еще девять процентов в этом году.

Спикер СФ Валентина Матвиенко заявила, что российская строительная отрасль находится в прямой зависимости от трудовых мигрантов. Об этом она рассказала во время диалога с Маратом Хуснуллиным, занимающим пост вице-премьера.

Политик указала, что в России сейчас ведется множество строительных проектов. Для их реализации категорически не хватает квалифицированных кадров. Но с существующим дефицитом удается справиться, нанимая на работу мигрантов.

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Спикер СФ подчеркивает, что необходимо сместить акцент. Руководству России необходимо озадачиться вопросом «взращивания» собственных работников. У данного решения есть несколько очевидных плюсов.

Во-первых, государство перестанет быть зависимым от «заемной» рабочей силы. Во-вторых, на территории страны будут собственные квалифицированные кадры.

Хуснуллин подчеркнул данную проблему ещё несколько месяцев назад. В строительной сфере наблюдается значительный дефицит специалистов.

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