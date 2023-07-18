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Спикер СФ Валентина Матвиенко заявила, что российская строительная отрасль находится в прямой зависимости от трудовых мигрантов. Об этом она рассказала во время диалога с Маратом Хуснуллиным, занимающим пост вице-премьера.
Политик указала, что в России сейчас ведется множество строительных проектов. Для их реализации категорически не хватает квалифицированных кадров. Но с существующим дефицитом удается справиться, нанимая на работу мигрантов.
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Спикер СФ подчеркивает, что необходимо сместить акцент. Руководству России необходимо озадачиться вопросом «взращивания» собственных работников. У данного решения есть несколько очевидных плюсов.
Во-первых, государство перестанет быть зависимым от «заемной» рабочей силы. Во-вторых, на территории страны будут собственные квалифицированные кадры.
Хуснуллин подчеркнул данную проблему ещё несколько месяцев назад. В строительной сфере наблюдается значительный дефицит специалистов.nullРанее Захарова назвала новые британские санкции против России неприкрытым лицемерием.