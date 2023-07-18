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jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Захарова назвала новые британские санкции против России неприкрытым лицемерием
"Рассматриваем откровенно враждебные действия Лондона в том числе и как новые проявления неприкрытого лицемерия, ставшего визитной карточкой британской внешней политики", - говорится в заявлении Захаровой.

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МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новый пакет санкций, введенных Британией. С её точки зрения, они буквально пропитаны цинизмом. С полным содержанием комментария можно ознакомиться на сайте ведомства.

В публикации указано, что Лондон, прикрываясь «детьми», вводит нелегитимные односторонние рестрикции. В этот раз в качестве объектов противоправных мер обозначили именно тех, кто принимает участие в спасательных операциях, помогая людям в зоне СВО.

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Захарова не смогла пройти мимо лицемерия и циничности британского руководства. В королевстве очень обеспокоены состоянием детей, а также их здоровьем и жизнью, при этом Лондон не прекращает поставок смертоносного вооружения. ВСУ весьма неразборчивы в целях, они смело наносят удары не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре.

Снаряды, передаваемые Британией, лишают детей крова, будущего, семьи. Представитель МИД подчеркнула, что подобное лицемерие было крайней неожиданностью. Королевство лишь пытается показать свою «заботу» о детях, находя очередной повод навредить России. Данные санкции ни на что не повлияют, но показывают, что Запад готов на любые действия, лишь бы надавить на РФ.

Захарова дала комментарий в отношении расширения антироссийского санкционного списка. В нем добавилось 14 позиций. Лондон ввел ограничения в отношении уполномоченной по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой и детского омбудсмена Элеоноры Федоренко. 

nullРекомендую вам прочитать статью "Что изменилось в Армии России с начала украинского контрнаступления", чтобы быть в курсе последних изменений в обеспечении ВС РФ.

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#россия #санкции #британия #захарова
Источник: lenta.ru
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> Они едут из ЛНР/ДНР. Пруф? По факту это говнище откуда только не прет. Всем на него плевать и никакой погоды оно не делает. Как могут повлиять хоть на что-то трусливые сцыкуны?
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