Для работы Гэвин воспользовался программным обеспечением Figma, Photoshop, Blender, After Effects и Premiere, также в дело пустил Midjourney.

Гэвин Маршалл, работающий художником в шведской студии DICE, продемонстрировал собственный концепт потенциальной игры о Мандалорце. В сети появились скриншоты с меню, локациями и другой информацией.

Шведская студия известна в разных странах мира благодаря выпуску Star Wars: Battlefront и Mirror's Edge. Маршалл в своей работе использовал несколько лицензированных программ. На опубликованных скриншотах можно заметить ключевого персонажа в пустынной городской локации.

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Был продемонстрирован инвентарь с вкладкой выбора шлема. Главное меню анимированное, установлена музыка. Можно использовать фоторежим в местности, покрытой лесными массивами. Маршал хочет максимально передать обстановку игры, поэтому тщательно продумал визуальную систему смены временных и погодных условий.

Маршалл также опубликовал руководство по дизайну, где можно ознакомиться со шрифтами, цветовой палитрой, элементами интерфейса проекта.

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