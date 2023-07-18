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Гэвин Маршалл, работающий художником в шведской студии DICE, продемонстрировал собственный концепт потенциальной игры о Мандалорце. В сети появились скриншоты с меню, локациями и другой информацией.
Шведская студия известна в разных странах мира благодаря выпуску Star Wars: Battlefront и Mirror's Edge. Маршалл в своей работе использовал несколько лицензированных программ. На опубликованных скриншотах можно заметить ключевого персонажа в пустынной городской локации.
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Был продемонстрирован инвентарь с вкладкой выбора шлема. Главное меню анимированное, установлена музыка. Можно использовать фоторежим в местности, покрытой лесными массивами. Маршал хочет максимально передать обстановку игры, поэтому тщательно продумал визуальную систему смены временных и погодных условий.
Маршалл также опубликовал руководство по дизайну, где можно ознакомиться со шрифтами, цветовой палитрой, элементами интерфейса проекта.nullНапомним, что сегодня в раннем доступе Steam вышла «олдскульная» тактическая стратегия Xenonauts 2 в духе X-COM.