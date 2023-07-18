В ней игрокам предстоит возглавить военную организацию, которая противостоит нашествию инопланетян.

В раннем доступе Steam появилась «олдскульная» тактическая стратегия в духе X-COM Xenonauts 2. В честь запуска для усиления интереса к новинке геймеры получили скидку на игру в размере 25%. Полноценный релиз выйдет весной следующего года. Скорее всего, это произойдет в апреле.

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В Xenonauts 2 игрокам нужно возглавить крупную международную организацию, которая должна противостоять инопланетной угрозе. Для борьбы в рамках спасения человечества игроки должны развить свою сеть военных баз. Надо провести тщательное исследование, чтобы понять, как исправить технологическое отставание от инопланетных пришельцев.

События происходят в 2009 году. Согласно сюжетной линии игры в это время идет Холодная война, есть много конфликтов международного уровня. Обстановка осложняется тем, что на фоне сложившейся ситуации в мире появляются НЛО. Тайная организация должна собрать как можно больше информации о пришельцах, чтобы одержать победу в этом фантастическом сражении.

Xenonauts 2 оценивается в 1 499 рублей, но до 25 июля игроки могут ее купить со скидкой в 25% за 1 124 рубля. В игре работают субтитры на русском языке. Первая часть игры появилась 9 лет назад. У тайтла в Steam почти 90% положительных отзывов. На Metacritic игра собрала 77 баллов по версии обозревателей и почти 8 баллов по версии пользователей сайта. Статистика указывает на успешность игры, и это дает второй части релиза шансы быстро набрать популярность.

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