"Судом наложен арест на денежные средства, находящихся на 50 счетах в различных банках, <...> 46 173 358 рублей, 292 650 долларов, 123 юаня, 5 дзао"

Московский суд, в ходе уголовного дела о неуплате налогов Еленой Блиновской и её мужем, вынес определенный вердикт. Семейная пара «задолжала» порядка 1 млрд рублей. Суд, чтобы компенсировать хотя бы часть долга, арестовал все банковские счета медийной личности, а также изъял её золотые монеты. Подробности опубликованы в материалах СМИ.

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Согласно информации источника, Блиновскую сложно назвать «бедствующей» девушкой. По судебному решению у неё арестовали все денежные счета. Суммарно в распоряжении Елены было около 100 млн рублей, но в разной валюте.

Свои финансы Блиновская хранила в рублях, американских долларах, юанях и даже цзяо.

Также были арестованы коллекционные монеты, среди которых есть редкие разновидности 10 российских рублей, монеты Георгия Победоносца, несколько образцов в индивидуальных футлярах и т.д.

Суд все ещё продолжает разбирательство в отношении двух неплательщиков – семейной пары Блиновских. Их суммарная задолженность за налоги составляет порядка 1 млрд рублей. При этом, в ходе расследования, установили, что в распоряжении Елены находится огромное количество счетов.

Блиновскую задержали ещё в конце апреля, когда она пыталась уехать за границу в Смоленской области. Уже на следующий день блогершу поместили под домашний арест.

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