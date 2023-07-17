По данным Bloomberg, с начала 2023 года Россия стала крупнейшим импортером автомобилей из КНР.

Один из крупнейших онлайн-сервисов такси «Ситимобил» пополнился китайскими автомобилями. Их количество увеличилось до 30%. Об этом рассказали в СМИ, приведя ссылку на Дмитрия Коваленко, управляющего директора сервиса.

С его слов стало понятно, что около 30% таксистов, работающих в компании, пользуются китайскими машинами. В будущем процентное соотношение может вырасти ещё больше. Нынешние автомобили постепенно будут замещать новыми моделями. Неудивительно, если через несколько лет доля «китайцев» составит от 50 до 60%.

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Как утверждает информационное агентство Bloomberg, активно импортирует машины из КНР, заняв лидерские позиции в нынешнем году. Количество ввезенных автомобилей вдвое больше, чем у других государств. Только за 5 месяцев Китай поставил РФ около 287 000 единиц техники. Показатели почти вдвое больше, чем были в прошлом году.

Когда иностранные компании покинули отечественный рынок, президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть инициативу о полной ликвидации иномарок из служб каршеринга. Ведомствам дали установку создать требования для производства отечественных машин, подходящих для работы в службе такси.

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