В рамках пресс-конференции он заметил, что такие потери связаны с дисконтом цен на российские зерновые к мировым уровням, образовавшимся в результате зерновой сделки.

Зерновая сделка – это очередная «петля» на шее России. Её заключение нанесло значительный ущерб зерновой отрасли РФ. Суммарные убытки составили порядка $1 млрд. Об этом стало известно со слов главы РСЗ Аркадия Злочевского в ходе проведенной пресс-конференции.

В нынешний понедельник решился вопрос по зерновой сделке, так как окончательно истек её срок. Представители России сообщили Анкаре, Киеву и ООН, что не будут продлевать её.

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Под завершением сделки подразумевается снятие гарантий безопасности судов, а также закрытие морского гуманитарного коридора в Черном море. Теперь судоходство вновь станет опасной инициативой. Окончательно сделка перестает работать с завтрашнего дня.

Злочевский рассказал о потерях России из-за заключенной зерновой сделки. Политик подчеркивает, что решение о её продлении давалось нелегко. Отечественные зерновые поставки значительно страдали. За время, пока существовала данная сделка, суммарное количество убытков превысило $1 млрд. И это только потеряли зерновики. Сумма не подразумевает убытки производителей удобрений.

Из-за сделки сформировался ценовой дисконт по поставкам пшеницы из РФ к стоимости международных конкурентов. Злочевский утверждает, что средняя разница в показателях находилась в пределах $25 за тонну, но на пике достигла отметки в $70 за тонну.

Теперь все в ожидании исчезновения дисконта. России потребовалось 10 лет, после выхода на рынки в 2002 году, чтобы избавиться от него. Неизвестно, сколько сейчас уйдет времени на стабилизацию ситуации.

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Ранее появилась новость, что офис Зеленского предложил поставлять зерно по Черному морю без участия России.