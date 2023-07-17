Это стало известно из исследования юридического агентства IQ Technology. Оно затронуло 15 тыс. карточек продукции на Ozon, «Яндекс.Маркете», Wildberries, «СберМегаМаркете» и AliExpress.

В России на маркетплейсах стало больше поддельной техники. За год этот показатель стал в 2 раза выше. Чаще всего попадаются контрафактные устройства от брендов Apple, Samsung и Xiaomi.

Согласно информации IQ Technology доля поддельных смартфонов и ноутбуков на российских популярных торговых площадках составляет более 30%. Поддельные устройства в основном собирают в КНР, Индии или Пакистане. Кроме телефонов и ноутбуков есть большой риск, что россияне столкнутся с поддельными наушниками (69%) и умными часами и браслетами (63%). В среднем в стране доля поддельной аудиоэлектроники стала выше с 10 до 25%. Вполне возможно, что этот показатель будет увеличиваться.

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Внешне поддельные устройства похожи на оригинал, но разница между подделкой и оригиналом колоссальная. Это сразу бросается в глаза тем, кто раньше уже пользовался техникой от известных брендов.

При заказе товаров через маркетплейсы есть возможность проверить товар. Если техника окажется поддельной, ее надо сдать по браку, и после проведения проверки на счет пользователя вернутся денежные средства. Важно остерегаться подделок. Меньше всего риск встретить поддельные устройства на крупных маркетплейсах, но это не означает, что здесь нельзя приобрести поддельные смартфоны, ноутбуки и наушники. Сотрудники Ozon говорят, что компания отслеживают контрафактную продукцию. В любом случае следует сохранять бдительность и внимательно проверять заказы.

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