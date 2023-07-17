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Америка не готова перейти в состояние военного конфликта с РФ, особенно при присоединении Украины к иностранному альянсу. Джейк Салливан, занимающий пост помощника президента США по национальной безопасности, раскрыл некоторые подробности.
Он подчеркнул, что вступление Украины в НАТО, пока не завершился нынешний конфликт, покажет, что альянс присоединился к противоборству с Россией. Исход у этого один – военный конфликт США и РФ. НАТО не готово пойти на подобный риск.
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Салливан добавил, что Киев не сможет присоединиться к альянсу в нынешнем виде. Стране потребуется проводить некоторые реформы. Это обязательное требование для всех государств, состоящих в альянсе.
Перед этим поступило заявление от президента США Джо Байдена. Он обозначил несколько требований для Украины, если государство желает присоединиться к НАТО. Главное условие – это завершение нынешнего военного конфликта. Иностранные лидеры не желают быть вовлеченными открытое противостояние с Россией.
Ранее появилось заявление президент Болгарии, что Украина хочет продолжения конфликта, но счета оплачивает весь ЕС.