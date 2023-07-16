По словам Путина, у России военная техника "есть, причем весьма эффективная". В качестве примера он назвал танк Т-90 "Прорыв" - "лучший танк в мире, без всякого преувеличения".

Президент РФ Владимир Путин, беседуя с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, поделился собственным мнением в отношении иностранных боевых машин, полученных в качестве трофея. Он подчеркнул, что вся техника будет тщательным образом исследоваться отечественными специалистами.

Путин в разговоре употребил фразу «обратный инжиниринг». Пока он не может сказать, каких результатов удастся добиться, но изучение современной техники, пусть и зарубежной, может пойти на пользу отечественным отраслям.

реклама

Российский лидер привел для сравнения танк Т-90, назвав его одной из лучших боевых машин в мире. Сейчас ему попросту нет аналогов. Однако не стоит забывать, что за рубежом также работают грамотные и опытные инженеры, разрабатывающие боевую технику.

Под термином «обратный инжиниринг» подразумевается создание механизма или конструкции, имея в распоряжении лишь опытный образец. Совсем недавно стало известно, что руководство РФ значительно увеличит финансирование программы обратного инжиниринга.

рекомендации RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K за 30 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля

Ранее появилась новость, что аналитик НАТО Бьюри считает, что ВС РФ подготовили для ВСУ «сюрпризы» на поле боя.