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Президент РФ Владимир Путин, беседуя с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, поделился собственным мнением в отношении иностранных боевых машин, полученных в качестве трофея. Он подчеркнул, что вся техника будет тщательным образом исследоваться отечественными специалистами.
Путин в разговоре употребил фразу «обратный инжиниринг». Пока он не может сказать, каких результатов удастся добиться, но изучение современной техники, пусть и зарубежной, может пойти на пользу отечественным отраслям.
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Российский лидер привел для сравнения танк Т-90, назвав его одной из лучших боевых машин в мире. Сейчас ему попросту нет аналогов. Однако не стоит забывать, что за рубежом также работают грамотные и опытные инженеры, разрабатывающие боевую технику.
Под термином «обратный инжиниринг» подразумевается создание механизма или конструкции, имея в распоряжении лишь опытный образец. Совсем недавно стало известно, что руководство РФ значительно увеличит финансирование программы обратного инжиниринга.
Ранее появилась новость, что аналитик НАТО Бьюри считает, что ВС РФ подготовили для ВСУ «сюрпризы» на поле боя.