По его словам, подавить «Ланцет» средствами РЭБ будет практически невозможно, потому что его вычислительный контур расположен на борту.

Главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров, в своем интервью с СМИ, рассказал про новые особенности отечественных беспилотников. Теперь БПЛА «Ланцет» не смогут сбить, а существующие меры противодействия окажутся бесполезными против них.

Специалист подчеркнул, что сейчас сложно разработать эффективную схему сражения с беспилотниками. Дроны максимально простые, они независимы от средств противодействия.

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Конструктор рассказал о некоторых особенностях новых БПЛА. К примеру, операторы смогут выбирать цели для поражения. Это максимально удобно, ведь так полностью исключается риск случайных жертв. Теперь дроны ориентированы только на поиск «брони» или ствольной артиллерии.

Российская промышленность активно перешла к производству беспилотников. В зарубежных СМИ уже неоднократно упоминали, что «Ланцет» является наибольшей проблемой ВСУ. Во-первых, БПЛА даже старой серии практически невозможно сбить, во-вторых, оружие является бюджетным и легко восполняемым.

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Ранее Владимир Путин потребовал утвердить нацпроект по беспилотникам и учесть его как приоритет в бюджете.