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Экс-разведчик США Риттер: ВС России смогут освободить Днепропетровск, Одессу и Харьков
«Как только они защитят российскую территорию, русские отбросят украинские войска на расстояние, равное максимальной дальности действия систем вооружения, предоставляемых НАТО, таких как HIMARS»

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер, в рамках интервью с СМИ, рассказал, что Россия и дальше планирует освобождать украинские города.

Он утверждает, что российский президент Владимир Путин практически прямо обозначил будущий сценарий событий, разворачивающихся на фронте.

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Первичная цель – это защитить территорию, недавно вошедшую в состав РФ. Как только руководство убедится в том, что опасности нет, российские войска пойдут в наступление.

Вторичная задача – оттеснение ВСУ на большую дистанцию. Украинские войска будут оттеснены на расстояние, равное максимальной дальности поражения зарубежных систем вооружения, включая HIMARS. Примерная дистанция составит порядка 150 км.

Специалист уверен, что РФ не остановится на достигнутом сейчас. Украина продолжает «гнуть свою линию», отказываясь идти на переговоры. Москве ничего не остается, кроме как самостоятельно добиться гарантий собственной безопасности.

К возможным целям разведчик относит Одессу, Харьков и Днепропетровск. Украинские войска будут выбиты из данных городов, им не позволят вновь занять их. Ещё большая потеря территорий значительно скажется на мнении иностранных политиков. Запад принудит Владимира Зеленского подписать мирное соглашение, чтобы Киев смог сохранить власть на остатках территории.

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Ранее бывший разведчик ВС США Риттер заявлял, что армия Британии настолько слаба, что стала обузой для НАТО.

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#россия #украина #сша #сво #одесса #харьков #вс россии #днепропетровск
Источник: ria.ru
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