«Как только они защитят российскую территорию, русские отбросят украинские войска на расстояние, равное максимальной дальности действия систем вооружения, предоставляемых НАТО, таких как HIMARS»

Бывший американский разведчик Скотт Риттер, в рамках интервью с СМИ, рассказал, что Россия и дальше планирует освобождать украинские города.

Он утверждает, что российский президент Владимир Путин практически прямо обозначил будущий сценарий событий, разворачивающихся на фронте.

реклама

Первичная цель – это защитить территорию, недавно вошедшую в состав РФ. Как только руководство убедится в том, что опасности нет, российские войска пойдут в наступление.

Вторичная задача – оттеснение ВСУ на большую дистанцию. Украинские войска будут оттеснены на расстояние, равное максимальной дальности поражения зарубежных систем вооружения, включая HIMARS. Примерная дистанция составит порядка 150 км.

Специалист уверен, что РФ не остановится на достигнутом сейчас. Украина продолжает «гнуть свою линию», отказываясь идти на переговоры. Москве ничего не остается, кроме как самостоятельно добиться гарантий собственной безопасности.

К возможным целям разведчик относит Одессу, Харьков и Днепропетровск. Украинские войска будут выбиты из данных городов, им не позволят вновь занять их. Ещё большая потеря территорий значительно скажется на мнении иностранных политиков. Запад принудит Владимира Зеленского подписать мирное соглашение, чтобы Киев смог сохранить власть на остатках территории.

рекомендации RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K за 30 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля

Ранее бывший разведчик ВС США Риттер заявлял, что армия Британии настолько слаба, что стала обузой для НАТО.