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NYT: в первые две недели украинского контрнаступления было уничтожено до 20% техники ВСУ
По данным источников, в последующие недели уровень потерь снизился примерно до 10%.

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ВСУ пересмотрели тактику ведения боя и прибегли к новой стратегии. Теперь контрнаступление на востоке страны реализуется по совершенно иному «сценарию». Подробности опубликовали в материале зарубежного издания NYT.

Авторы статьи указали, что новая тактика ВСУ помогла им уменьшить потери боевой техники на 10%. Украинская сторона вынуждено пересмотрела стратегию. За первые 14 дней контрнаступления ВСУ потеряли свыше пятой части зарубежных военных машин. Техника повреждена обстрелами или полностью вышла из строя.

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Теперь украинская сторона перешла к другой тактике – изматыванию. Они наносят по позициям ВС РФ артиллерийские удары, а также пользуются ракетами с высокой дальностью.

Но смена тактики сказалась и на интенсивности боевых действий. Согласно материалам издания, ВСУ удалось пройти только 7 км из 90 планируемых. При таком темпе продвижения конфликт займет ещё далеко не один год.

Политики скрыли информацию о точных потерях во время контратаки. Как утверждает анонимный источник, а также утекшие документы, у украинской стороны осталось лишь 2/3 БМП Bradley. Большая часть машин была уничтожена в боях на Запорожском направлении, состоявшихся неделю назад.

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Ранее издание Mirror писало, что поставки Storm Shadow ВСУ могут осложниться из-за забастовки на складе в Шотландии.

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Источник: kommersant.ru
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