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Новые пакеты военной помощи Украине могут прийти с задержкой или с изменениями в содержимом. В иностранной газете Mirror написали о прецеденте, произошедшем на объекте британской Минобороны. Сотрудники объявили забастовку, так как их заработная плата не соответствует уровню нагрузки.
Согласно информации из публикации, порядка полусотни лучших специалистов объекта, расположенного в Шотландии, начали бастовать. Причина их недовольства самая обычная – несоразмерная нагрузкам заработная плата. Стоит уточнить, что именно с этого склада ВСУ направляют управляемые крылатые ракеты Storm Shadow и Brimstone.
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Если забастовка не будет завершена в ближайшее время, поставки снарядов украинской стороне замедлятся или вовсе нарушатся.
Представитель МО Великобритании оперативно дал комментарии журналистам. Он указал, что на объекте введен режим постоянной работы. Пусть и случился прецедент в виде забастовок, но он не скажется на способности предоставлять «потенциал» Украине.
Ранее издание New York Times выпустило статью, в которой рассказало, что кассетные боеприпасы не дадут ВСУ немедленного эффекта.