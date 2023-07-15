Пресс-служба платформы отметила, что пока правообладатели не обратятся с соответствующим заявлением они не имеют права удалять пользовательский контент, «который не нарушает правила национального видеохостинга».

Пользователи Rutube обнаружили на видеохостинге сериалы от крупнейших зарубежных стриминговых сервисов – HBO, Amazon, Netflix и т.д. Проекты выложены в хорошем качестве. Администрация сервиса не спешит удалять их.

Журналисты быстро обратили своё внимание на происходящее. Сейчас на Rutube можно посмотреть в хорошем качестве целый ряд зарубежных сериалов, включая «Ведьмак», «Уэнсдей», «Пацаны» и др. Каналы, размещающие видео, имеют отличное оформление, а также деление эпизодов согласно их хронологии.

реклама

Серии можно посмотреть в отличном качестве и с полноценным русским дубляжем. Отдельные эпизоды были опубликованы свыше месяца назад. Узнать, сколько человек посмотрели серии, невозможно, так как авторы каналов скрыли статистику.

«Пиратство», процветающее на Rutube, в один момент приобрело небывалый ажиотаж. Почему пользователи выбрали именно этот видеохостинг – неизвестно.

Администрация сервиса не спешит удалять данные эпизоды. Представители Rutube рассказали, что руководство видеохостинга не может навредить пользовательскому контенту, если он размещен согласно всем правилам. Также отсутствует обращение от правообладателей, которое могло бы стать поводом для удаления зарубежных сериалов.

рекомендации RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K за 30 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля

Ранее в сети появилась новость, что из-за забастовки актёров были остановлены съёмки «Дэдпула 3».