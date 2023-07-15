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Пользователи Rutube обнаружили на видеохостинге сериалы от крупнейших зарубежных стриминговых сервисов – HBO, Amazon, Netflix и т.д. Проекты выложены в хорошем качестве. Администрация сервиса не спешит удалять их.
Журналисты быстро обратили своё внимание на происходящее. Сейчас на Rutube можно посмотреть в хорошем качестве целый ряд зарубежных сериалов, включая «Ведьмак», «Уэнсдей», «Пацаны» и др. Каналы, размещающие видео, имеют отличное оформление, а также деление эпизодов согласно их хронологии.
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Серии можно посмотреть в отличном качестве и с полноценным русским дубляжем. Отдельные эпизоды были опубликованы свыше месяца назад. Узнать, сколько человек посмотрели серии, невозможно, так как авторы каналов скрыли статистику.
«Пиратство», процветающее на Rutube, в один момент приобрело небывалый ажиотаж. Почему пользователи выбрали именно этот видеохостинг – неизвестно.
Администрация сервиса не спешит удалять данные эпизоды. Представители Rutube рассказали, что руководство видеохостинга не может навредить пользовательскому контенту, если он размещен согласно всем правилам. Также отсутствует обращение от правообладателей, которое могло бы стать поводом для удаления зарубежных сериалов.
Ранее в сети появилась новость, что из-за забастовки актёров были остановлены съёмки «Дэдпула 3».