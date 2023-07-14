Эта забастовка стала причиной задержки проекта, который стал первым значительным пострадавшим произведением искусства из-за этой акции.

Актеры объявили забастовку, из-за этого было приостановлено производство третьей части фильма «Дэдпул». Изначально премьера ленты в мировом прокате была запланирована на начало мая 2024 года, но, скорее всего, выход картины будет перенесен на неопределенный срок.

Об остановке производства популярного кинокомикса зрители узнали 14 июля, на следующий день, после того как представители Американской актерской гильдии начали забастовку. Это первая забастовка за последние 40 лет.

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Эксперты в киноиндустрии думают, что съемочный процесс «Дэдпула 3» возобновится по окончании протеста. Забастовка также оказала влияние на создание восьмой части «Миссии невыполнима» с Томом Крузом в главных ролях, «Присяжного No2» и других кинолент.

Актеры говорят, что забастовка была крайней мерой, они не хотели бастовать, но у них не оказалось другого выбора. Их не устраивает текущее положение дел в индустрии. Сколько будет длиться протест, непонятно. Американская актерская гильдия, в первую очередь, требует повысить минимальные гонорары за работу, пересмотреть сумму отчислений за повторные показы. А еще она намерена добиться установления справедливых правил использования «цифровых двойников» артистов.

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Ранее появилась новость, что забастовка Гильдии актёров США не повлияла на съёмки «Дома дракона»