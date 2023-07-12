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Министр обороны ФРГ Борис Писториус ответил на обвинения Зеленского в адрес альянса, так как его государство не пригласили присоединиться к нему. Политик указал, что украинскому лидеру обозначали сроки вступления в НАТО. Это случится после того, как завершится военный конфликт с РФ, а также будут соблюдены обязательные условия для всех кандидатов.
Пусть Зеленский требует особого отношения и вступления в НАТО по ускоренной процедуре, но это невозможно даже с правовой стороны. Писториус подчеркнул, что есть определенные условия, которые должны быть выполнены всеми государствами, без исключения.
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Политик обозначил, что понимает обиду и негодование украинского лидера, особенно в нынешней ситуации. Но необходимо соблюдать рамки и нормы. Украина сможет присоединиться к альянсу в момент, как сформируются необходимые для этого условия. Киеву необходимо соблюсти два требования: завершить конфликт и урегулировать приграничные споры.