Глава Минобороны Германии Борис Писториус выразил несогласие с критикой Владимира Зеленского в адрес НАТО из-за решения альянса пока не предлагать Киеву конкретных временных рамок вступления в альянс.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус ответил на обвинения Зеленского в адрес альянса, так как его государство не пригласили присоединиться к нему. Политик указал, что украинскому лидеру обозначали сроки вступления в НАТО. Это случится после того, как завершится военный конфликт с РФ, а также будут соблюдены обязательные условия для всех кандидатов.

Пусть Зеленский требует особого отношения и вступления в НАТО по ускоренной процедуре, но это невозможно даже с правовой стороны. Писториус подчеркнул, что есть определенные условия, которые должны быть выполнены всеми государствами, без исключения.

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Политик обозначил, что понимает обиду и негодование украинского лидера, особенно в нынешней ситуации. Но необходимо соблюдать рамки и нормы. Украина сможет присоединиться к альянсу в момент, как сформируются необходимые для этого условия. Киеву необходимо соблюсти два требования: завершить конфликт и урегулировать приграничные споры.