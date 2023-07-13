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Александр Тарнавский, руководящий украинской группировкой «Таврия», поделился с СМИ информацией о получении кассетных боеприпасов от США, но пока их не задействовали на поле боя.
В бомбовых снарядах присутствует до сотни отдельных боеприпасов. Ракеты используются для поражения по площади. Маленькие боеприпасы разлетаются по всем направления в момент детонации кассеты в воздухе. Некоторая их часть падает и не взрывается, тем самым представляя опасность для гражданских лиц, которые могут натолкнуться на них после окончания боевых действий.
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В 2008 году страны составили и утвердили Конвенцию о запрете применения данного типа вооружения. Свыше сотни государств присоединились к ней. Но КНР, РФ, США и Украина не поставили свои подписи.
Тарнавский заявляет, что снаряды уже переданы им Америкой. Они располагаются на их складах. Пока боеприпасы не были опробованы «в деле», но он не сомневается, что кассеты помогут изменить ситуацию в зоне конфликта и получить преимущество.
Сейчас в ВСУ рассматривают область допустимого применения вооружения. Военный обозначил, что оружие предназначается для использования на поле боя, а также для нанесения ударов по вражеским войскам.
Ранее появилась новость, что британский министр обороны Бен Уоллес намекнул, что Киеву стоит проявить немного благодарности Западу.