"Один высокопоставленный дипломат, присутствовавший на встречах, сказал, что Зеленский "переиграл" во время саммита и поэтому Соединенные Штаты и другие страны оказали на него давление, чтобы он проявил больше благодарности", — говорится в публикации.

Один из дипломатов, принимающий участие в саммите НАТО, прошедшем в литовской столице, поделился подробностями знаменательного события. Он указал на реакцию иностранных лидеров на изречения Зеленского.

Наглость украинского лидера перешла все границы. Об этом написали в материале иностранного СМИ. Зарубежные политики, выйдя из себя, жестко осадили Зеленского, порекомендовав успокоиться.

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Украинский лидер сетовал на абсурдность решения альянса. Его «задевает» отсутствие сроков, условий и гарантий того, что Киев в будущем присоединиться к НАТО. Ответом на данное изречение стали слова иностранных руководителей о том, что ему пора успокоиться.

Отдельной позиции придерживается глава МО Великобритании Бен Уоллес. Он считает, что Зеленскому нужно не критиковать действия альянса, а выразить благодарность за оказанную поддержку и помощь. Зеленский же только и выдвигает требования, ведя себя крайне нагло и оскорбительно.

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До этого случая, глава Минобороны Германии ответил Зеленскому на обвинения в адрес НАТО