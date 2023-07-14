Ранее в СМИ со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана появилась информация о том, что российский президент согласился с ним "на продление "зерновой сделки".

17 июня истекает срок зерновой сделки. Эрдоган до этого сказал, что президент России Владимир Путин разделяет его мнение в отношении её продления. Но Дмитрий Песков, после изречения турецкого лидера, подчеркнул, что Москва не делала никаких официальных заявлений по данному поводу.

Речь идёт про зерновую сделку, заключенную РФ и Украиной ещё в прошлом году. Посредниками выступили Турция и ООН. Соглашение имеет две части. Первая затрагивает транспортировку по морю сельскохозяйственной продукции из одесского и двух других портов. Во второй сказано, что на часть российской продукции будет снят запрет.

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Сделку несколько раз продлевали, и вот требуется снова это сделать. Но есть проблема. Зарубежные страны отказываются выполнять условия, прописанные в договоренностях. Это стало причиной несогласия России в очередном переносе сроков. Официальное заявление Москвы будет сделано ближе к 17 июля. Пока представители РФ подготавливают своё решение.

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