FireFly Studios анонсировала Stronghold: Definitive Edition — ремастер культовой стратегии в реальном времени, вышедшей в 2001 году. Авторы показали сравнительный ролик, из которого можно узнать об основных изменениях переиздания.

Представители FireFly анонсировали ремастер Stronghold: Definitive Edition. У заявленной версии первой игры в серии средневековых RTS появятся обновленная графика, мультиплеер и дополнительная кампания. Релиз должен выйти в ноябре текущего года, у переиздания есть страничка в Steam.





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Команда разработчиков подчеркивает, их задача состоит в переработке и улучшении почти всех аспектов стратегии. По желанию поклонников обязательно появятся новые функции. Геймеры могут смело рассчитывать на качественный дополнительный контент, ведь к рабочей группе были подключены оригинальные художники. И это должно повысить качество работы.

При этом сотрудники FireFly заявляют, если кому-то вдруг не понравится улучшенный интерфейс игры, это не проблема, так как все желающие смогут беспрепятственно перейти на предыдущий вариант. Для многопользовательского режима будет работать поддержка мультиплеера через Steam.

«Тропа замков» основана на исторических событиях. В дополнительную сюжетную кампанию вошло 14 миссий. Ожидается, что на новинке заметно улучшится звук. Помимо этого, актеры заново озвучат некоторые записанные реплики, появится ремастированный саундтрек.

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Оригинальная версия Stronghold стартовала в 2001 году. Ее высоко оценили представители СМИ и геймеры. Была запущена франшиза со спин-оффами. Первая часть была переиздана еще 10 лет назад. Stronghold HD, прежде всего, ориентировалась на добавление поддержки современных ОС и повышенного разрешения. Ассеты и геймплей оставались на прежнем уровне.